Ecuador,si schianta aereo: 22 morti

Un aereo militare con 22 persone a bordo si è schiantato nella provincia amazzonica di Pastaza, in Ecuador. Lo rendono noto i media locali, precisando che non ci sono sopravvissuti. Il velivolo apparteneva all'esercito di Quito e a bordo si trovavano 19 paracadutisti, due piloti e un meccanico. A confermare la tragedia è stato via Twitter il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa.