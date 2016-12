Ecco la nuova casa degli Obama: sempre a Washington e non lontano dalla Casa Bianca

L'ormai ex famiglia presidenziale vuole rimanere a Washington fino a quando la figlia minore Sasha terminerà il liceo. Proprio per questo la casa di proprietà di Joe Lockhart, ex portavoce di Bill Clinton, e della moglie Giovanna Gray, direttrice di Glamour, sarà presa in affitto a 22mila dollari al mese. Da quanto riporta Politico.com la villa si troverebbe nel quartiere Kalorama a soli tre chilometri dalla Casa Bianca. Insomma, non sarà la Trump Tower, ma ha il suo perché...