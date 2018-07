Ecco il micro sottomarino di Elon Musk per salvare i bambini thailandesi intrappolati nella grotta

Sono ancora in corso le operazioni per salvare i bambini rimasti nella grotta di Mai Sai, in Thailandia, assieme al loro allenatore. Quattro di loro sono stati portati in salvo e dopo una pausa obbligata per ripristinare l'ossigeno, i soccorsi sono ripresi. Fra le tante persone che si sono proposte di aiutare c'è anche Elon Musk: il CEO di Tesla ha infatti annunciato di star costruendo un micro sottomarino dai resti di un razzo Falcon, in modo che le dimensioni si adattino a quelle di un bambino e possa essere manovrato da due soli sub. Piccolo e maneggevole, dunque, ma estremamente robusto. Quando interpellato su Twitter, Musk ha risposto che i lavori su questo sottomarino possono essere completati in otto ore e una volta effettuati alcuni testi, in corso in una piscina di Los Angeles, potrà arrivare in Thailandia nel giro di diciassette ore.



Musk ha inoltre elogiato il coraggio e la tenacia dei bambini, così come quella dei soccorritori, definendolo come l'esempio del carattere umano al suo massimo. È anche riuscito a ironizzare sull'implementazione di un lettore MP3 all'interno del sottomarino per ridurre il livello di stress dell'occupante. Trattandosi di lui, però, è difficile capire dove finisca lo scherzo e dove inizi a parlare sul serio. Ci si aspettano altri aggiornamenti sull'andamento dei lavori nell'immediato futuro. Nel corso delle ultime ore sono stati salvati altri tre bambini, aumentando il totale a sette.