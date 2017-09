Ecco Fuxing, il treno più veloce al mondo

Si chiama Fuxing, nome che significa "Ringiovanimento" è stato costruito in Cina e si appresta a essere il treno più veloce del mondo, raggiungendo i 350 km/h con punte che arriveranno a toccare anche i 400. Il convoglio che collegherà Beijing e Shanghai in sole 4 ore e mezzo - anziché sei ore, come era necessario in precedenza - supera così il limite di velocità che era stato imposto dopo il terribile incidente ferroviario che nel 2011 uccise più di 300 persone nella provincia di Zhejiang.