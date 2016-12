Ebola,vertice d'urgenza Casa Bianca

18:52 - Dopo il nuovo caso Ebola in Texas, alla Casa Bianca è stato indetto un vertice d'urgenza a cui prende parte il presidente americano Barack Obama che ha annullato alcuni appuntamenti in Connecticut e in New Jersey. All'incontro partecipano i responsabili delle agenzie federali statunitensi coinvolte nella lotta all'epidemia. In precedenza Obama aveva tenuto una videoconferenza con Matteo Renzi, Angela Merkel, Francois Hollande e David Cameron.