Ebola, Usa creano squadra militare

20:50 - Il segretario alla Difesa Usa Chuck Hagel ha ordinato la creazione di una squadra medica militare specializzata che sia in grado di intervenire in caso venissero segnalati nuovi casi di Ebola negli States. La squadra sarà composta da 30 persone (20 infermiere militari, 5 medici militari specializzati in malattie infettive e 5 istruttori in protocolli per malattie infettive) che saranno addestrate per aiutare medici e infermieri civili.