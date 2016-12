Ebola, Usa: allerta resta massima

02:00 - Nonostante gli esperti escludano un'epidemia a New York, l'allerta negli Usa per il virus Ebola resta massima. Dopo il caso scoperto a Dallas, l'attenzione si sposta su Washington dove un paziente con sintomi simili a ebola è stato messo in isolamento. Intanto, l'Oms ha diramato il nuovo bilancio delle vittime: in soli cinque Paesi dell'Africa occidentale (Sierra Leone, Guinea, Liberia, Nigeria e Senegal) i morti sono 3.439.