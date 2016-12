Ebola, un caso sospetto a New YorkMali, confermato primo contagio

00:20 - Un medico, Craig Spencer, è stato ricoverato a New York dopo aver mostrato sintomi del virus dell'Ebola di ritorno dall'Africa 10 giorni fa. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali l'uomo avrebbe curato pazienti di Ebola in Guinea. L'ospedale Bellevue di New York sta conducendo i test del caso.

New York da oggi ha il suo primo caso veramente sospetto di Ebola: Craig Spencer, un medico di Harlem tornato 10 giorni fa dalla Guinea dove era stato a contatto con malati, è stato infatti ricoverato d'urgenza al Bellevue Hospital, il centro sanitario di Midtown Manhattan attrezzato per ricevere pazienti altamente contagiosi. Subito è partita la caccia a tutte le persone che sono state in contatto col paziente negli ultimi giorni.



Il presidente Barack Obama è stato informato, e a New York è in arrivo il team d'azione rapida del Center for Desease Control and Prevention (Cdc), la massima autorità sanitaria negli Usa, per fronteggiare la possibile emergenza. L'appartamento dove Spencer vive è stato messo sotto sigilli. Il medico, che ha 33 anni, e' stato ricoverato con la febbre alta, nausea e altri disturbi gastrointestinali. Non si tratta necessariamente di Ebola, visto che gli stessi sintomi potrebbero rivelare una infezione da salmonella o la malaria. Ma fino a 10 giorni fa Craig si trovava in Africa Occidentale, e in uno degli Stati epicentro della malattia, al lavoro con l'organizzazione umanitaria Doctors Without Borders. Nel frattempo si sta indagando su voci secondo cui l'uomo era stato visto giocare a bowling a Williamsburg, Brooklyn, anche se lui avrebbe detto ai colleghi di Bellevue che ai primi sintomi si era messo in auto-isolamento.



Mali, primo contagio d'Ebola - Intanto dal Mali è arrivato l'annuncio del ministero della Sanità del primo caso confermato di Ebola nel Paese. Si tratta di una bimba di 2 anni giunta dalla confinante Guinea. Tutte le persone che hanno avuto contatti con la bambina sono state messe in quarantena.