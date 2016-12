Ebola, Ue pensa di inviare soldati

17:07 - Per contrastare la diffusione del virus Ebola, le istituzioni europee stanno pensando all'impiego di militari in Africa. Secondo quanto filtrato da Bruxelles e confermato da fonti della Commissione, il servizio diplomatico Ue ha inviato agli ambasciatori dei Paesi membri una nota non ufficiale in merito. In Europa, oltre all'infermiera spagnola che ha contratto il virus curando un malato, ci sono altri due casi sospetti a Parigi e Nicosia.