11:02 - "C'è una finestra di tempo molto stretta per fermare la diffusione" di ebola, per la quale è necessario che la Ue metta a disposizione un miliardo di euro per aumentare le possibilità di isolamento nei Paesi colpiti dall'epidemia". Lo afferma il ministro degli esteri britannico Hammond. "Un problema serio e significativo" lo definisce invece Catherine Ashton affermando che "ha il potenziale per viaggiare ovunque".