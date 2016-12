Ebola, test negativo a Parigi ma l'emergenza mondiale continua

19:35 - I test effettuati sulla paziente sospettata di essere affetta da Ebola e ricoverata nell'ospedale parigino di Bichat sono risultati negativi. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Marisol Touraine. Le analisi realizzate lungo tutto il corso della giornata hanno "permesso di scartare il sospetto", ha detto. Dall'inizio dell'epidemia, ha assicurato, "undici casi hanno dato luogo a test e tutti questi test si sono rivelati negativi".

'Nel momento in cui vi parlo, non c'è alcun caso di Ebola ricoverato in Francia'', ha aggiunto. Nel giorno in cui il premier francese Manuel Valls invita alla ''prudenza'' autorità e media, per evitare di diffondere il ''panico'', Touraine ha anche annunciato la creazione di un numero verde interamente consacrato all'Ebola ''accessibile dalle 9 di domani mattina''. ''Dobbiamo combattere un'epidemia inedita, che ha colpito 8.000 persone e causato 4.000 morti'', ha concluso.



"Non lasciamo soli i Paesi colpiti" - Anthony Banbury, capo della missione Onu per l'emergenza Ebola (Unmeer), ha lanciato un nuovo appello a non isolare i Paesi colpiti dal virus: "bisogna isolare la malattia, non le Nazioni", ha affermato parlando in videoconferenza in Assemblea Generale Onu. Banbury ha poi sottolineato che bisogna porre fine alla crisi il più presto possibile: "se non si agisce ora - ha avvertito - ci saranno conseguenze disastrose".



"L'appello delle Nazioni Unite da un miliardo di dollari per rispondere all'epidemia di Ebola in Africa Occidentale e' stato finanziato solo per un quarto", ha ricordato invece il vice segretario generale dell'Onu, Jan Eliasson.



Dall'Oms datti allarmanti - Il numero di decessi provocato dal virus di Ebola, ha superato la soglia dei 4mila: dallo scoppio dell'epidemia all'8 ottobre, vi sono stati 4.033 decessi su un totale di 8.399 casi di contagio confermati, probabili o sospetti in 7 Paesi (Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Spagna e Usa). Lo afferma L'Oms. Quasi tutti i casi sono stati segnalati in Africa occidentale da Guinea, Liberia e Sierra Leone, con 4.024 decessi su un totale di 8.376 casi.



Ebola, la Ue pensa di inviare soldati - Per contrastare la diffusione del virus Ebola, le istituzioni europee stanno pensando all'impiego di militari in Africa. Secondo quanto filtrato da Bruxelles e confermato da fonti della Commissione, il servizio diplomatico Ue ha inviato agli ambasciatori dei Paesi membri una nota non ufficiale in merito. In Europa, oltre all'infermiera spagnola che ha contratto il virus curando un malato, ci sono altri due casi sospetti a Parigi e Nicosia.