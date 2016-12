06:00 - Un medico americano, la cui identità non è stata rivelata, che è stato in contatto con il virus Ebola in Sierra Leone è stato trasferito negli Stati Uniti per essere ricoverato in quarantena in una clinica dell'Istituto nazionale della salute Usa (NIH). Lo hanno comunicato le autorità sanitarie precisando comunque "che la situazione rappresenta un rischio minimo".