Ebola, peggiorano le condizioni dell'infermiera contagiata

19:43 - Sono 7 le persone ricoverate in Spagna per il sospetto che abbiano contratto l'Ebola. Tra queste c'è anche l'infermiera Teresa Romero, unico caso per ora accertato e le cui condizioni stanno peggiorando. Gli ultimi tre ricoverati a Madrid sono due medici e un'infermiera, che erano stati a contatto con la paziente contagiata, che aveva assistito i due religiosi spagnoli contagiati in Africa e morti rispettivamente il 12 agosto e il 25 settembre.

"Ci sono sintomi sospetti e abbiamo fatto un test, ma non abbiamo ancora i risultati" ha spiegato un portavoce dell'ospedale. Intanto un'altra operatrice socio-sanitaria e un ingegnere, ricoverati martedì, sono stati dimessi a fronte di test negativi.



Si calcola che siano una cinquantina le persone entrate in contatto con l'ammalata e il religioso morto il 25 settembre, tutte in qualche modo sotto osservazione, ma si sta accertando se altre persone possano essere entrate in contatto con l'infermiera i cui primi sintomi risalgono al 29 settembre ma ospedalizzata solo il 6 ottobre.



Peggiorate condizioni infermiera contagiata - Sono peggiorate le condizioni di Teresa Romero, secondo quanto ha confermato la vicedirettrice generale dell'ospedale, Yolanda Fuentes. "Le condizioni sono peggiorate, ma per espresso desiderio della paziente non possiamo dare notizie sulla sua situazione clinica", ha detto la Fuentes.



Ambulanza non disinfettata portò altri pazienti - Teresa Moreno all'una del mattino di lunedì era stata trasferita dalla sua abitazione al pronto soccorso di Alcorcon, nella capitale, su un'ambulanza non dotata di dispositivi di prevenzione del virus, utilizzata nelle 12 ore successive per il trasporto di altri pazienti senza essere disinfettata. A denunciarlo sono il conducente e il barelliere dell'ambulanza, citati dal quotidiano El Pais.



Dallas, nuovo caso sospetto - Intanto scatta un nuovo allarme a Dallas: un paziente con sintomi simili a quelli dell'epidemia è stato ricoverato d'urgenza al Texas Presbyterian da un ambulatorio della cittadina di Frisco, un sobborgo della metropoli texana. Il malato sostiene di aver avuto contati con Thomas Duncan, il "paziente zero" morto mercoledì di Ebola, ha detto un portavoce di Frisco. Una diagnosi ufficiale non è stata ancora fatta, ma i medici preferiscono sbagliare per eccesso di cautela avendo la persona detto di aver di recente viaggiato in Africa Occidentale. I media lo hanno identificato come il sergente Michael Monnig: avrebbe avuto contatti, non con Duncan, ma con membri della sua famiglia più stretta.



Casi sospetti anche a Parigi - Sospetti casi di ebola sono stati segnalati in un edificio dell'assistenza sociale, una trentina di chilometri a nord-ovest di Parigi, a Cergy-Pontoise. Il palazzo è stato isolato dalle autorità sanitarie. Intanto Londra starebbe verificando una presunta morte di un suo cittadino in Macedonia. Lo ha annunciato la Bbc. Se confermato, sarebbe il primo caso di un cittadino del Regno Unito a perdere la vita a causa del virus.



Frieden (Cdc): "E' la peggiore epidemia dai tempi dell'Aids" - Per il capo dei Cdc (Centers for Disease Control) Thomas Frieden l'epidemia di Ebola in Africa è senza precedenti dai tempi dell'Aids all'inizio degli anni Ottanta. "Sarà una guerra lunga", ha detto Frieden a proposito di Ebola nel corso di una tavola rotonda a Washington organizzata dalla Banca Mondiale: "Nei trent'anni che lavoro nel settore della sanità pubblica, l'unica cosa paragonabile è stata l'Aids".