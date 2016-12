Ebola, paura in Usa per primo malato: "A contatto con almeno 12-18 persone"

07:36 - Si chiama Thomas Duncan ed è di nazionalità liberiana il primo malato di Ebola negli Stati Uniti. Lo hanno reso noto le autorità americane. Avrebbe contratto il virus a Monrovia aiutando la figlia di una coppia di amici a recarsi in ospedale. Da 12 a 18 persone sarebbero venute a contatto con l'uomo prima che questi venisse ricoverato all'ospedale di Dallas.

Le fonti non hanno precisato l'età delle persone entrate in contatto con il paziente, mentre altri media parlano di "numerosi bambini". Oltre ai bambini in età scolastica di cui ha parlato il governatore del Texas Rick Perry in una conferenza stampa, il malato avrebbe avuto contatti con parenti e gli infermieri che lo hanno portato in ambulanza in ospedale.



Almeno tre paramedici del Dallas Fire and Rescue Emergency team sono stati messi sotto osservazione in isolamento nelle loro case. Anche l'ambulanza usata nel trasporto è stata isolata e ritirata dal servizio.