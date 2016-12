Ebola, partito cameraman Usa malato

06:56 - Il cameraman americano contagiato dal virus Ebola in Liberia è stato evacuato da Monrovia, lo riferisce l'Ong francese Medecins sans frontieres. Ashoka Mukpo, 33 anni, un cameraman freelance della Nbc, era in quarantena. La presidente di Nbc Deborah Turness aveva precisato che sarebbe stato evacuato verso un centro specializzato e che "per precauzione" anche il resto dell'equipe, che non presenta sintomi, sarebbe stato "rimpatriato con un volo speciale".