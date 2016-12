Ebola, Onu: verso soluzione

La sconfitta del virus Ebola in Sierra Leone "è solo una questione di settimane". Lo afferma David Nabarro, coordinatore speciale dell'Onu per Ebola. Al contrario, per fermare l'epidemia in Guinea occorrerà più tempo perché in alcune aree consuetudini rischiose ancora prevalgono su ciò che è positivo per la salute delle persone. In un'intervista all'Associated Press Nabarro ha aggiunto che Ebola "non e' assolutamente sconfitto" in Liberia.