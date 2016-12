Ebola, Oms rinviò l'allerta epidemia per non creare danni all'economia

06:05 - Documenti ed email interne ottenute dall'agenzia di stampa Associated Press dimostrano che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha rinviato per due mesi l'annuncio dell'epidemia di Ebola in Africa temendo di danneggiare le economie. L'Oms già in passato ha riconosciuto di non essere stata tempestiva, ma ha sempre "incolpato" la sorprendente capacità di diffusione del virus.

I documenti dimostrano che i funzionari dell'Oms invece vennero informati presto della situazione disastrosa e ricevettero una richiesta urgente di aiuto.



Per non danneggiare economia, allerta rinviata di due mesi - Le carte di cui la Associated Press è venuta in possesso dimostrano inoltre che i dirigenti ventilarono l'idea di dichiarare un emergenza sanitaria internazionale riguardo alla diffusione dell'epidemia ai primi di giugno, due mesi prima della dichiarazione ufficiale, datata 8 agosto 2014. Ma i top manager dell'Oms scoraggiarono l'idea di un annuncio immediato, dicendo che la dichiarazione poteva essere vista come "un atto ostile" e danneggiare le economie dei Paesi coinvolti.