Ebola, Oms: "Non c'è emergenza internazionale"

L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo "non è una emergenza internazionale di salute pubblica". Lo ha annunciato il capo del Comitato di Emergenza dell'Oms, Robert Steffen, durante una conferenza stampa al termine di una riunione dell'organismo. "Le condizioni per dichiarare una emergenza pubblica non ci sono, anche se dobbiamo affrontare diverse difficoltà per contenere la malattia", ha affermato.