19:47 - Il presidente Barack Obama ha chiesto al Congresso 6,2 miliardi di dollari in fondi di emergenza per combattere l'epidemia di Ebola. E' la prima richiesta avanzata all'indomani delle elezioni di Midterm che hanno decretato la vittoria dei repubblicani al Congresso. La Casa Bianca sta spingendo per un'azione rapida per far approvare l'istanza il prima possibile.