06:10 - "Non possiamo sconfiggere l'Ebola senza ulteriori fondi". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, esortando il Congresso ad approvare un fondo di emergenza di circa 6 miliardi dollari per combattere l'epidemia in Africa occidentale. "Sarebbe un regalo per gli americani e per il mondo intero", ha proseguito.