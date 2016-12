Ebola, Obama: riservisti in Africa

23:00 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha firmato un decreto che autorizza l'invio di riservisti e di truppe della Guardia nazionale in Africa Occidentale per aiutare nella lotta contro Ebola. Lo riferiscono i media. Intanto la Liberia, il Paese più colpito dall'emergenza, ha chiesto aiuto per la fornitura di materiali tra cui almeno 85mila sacchi per cadaveri, essenziali anche per prevenire la diffusione dell'epidemia nei prossimi mesi.