05:56 - Il presidente Barack Obama ha deciso di annullare i viaggi in programma a Rhode Island e New York per far campagna elettorale per i candidati democratici per concentrarsi sull'emergenza Ebola. Obama resterà alla Casa Bianca. La decisione e' stata presa in seguito alla riunione delle agenzie dell'amministrazione coinvolte nella risposta del governo federale a Ebola.