Ebola,Obama apre a supercommissario

06:06 - Il presidente americano Barack Obama apre alla nomina di un supercommissario per l'emergenza ebola, come chiesto da più parti, soprattutto nel partito repubblicano. "Potrebbe essere una buona cosa" ha detto al termine di un vertice alla Casa Bianca con tutti i responsabili della sanità. Obama ha anche ribadito il suo no al divieto dei voli dall'Africa Occidentale: "Gli esperti mi dicono che sarebbe una misura meno efficace dei controlli in aeroporto".