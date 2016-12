Il presidente americano, Barack Obama, è continuamente aggiornato sugli sviluppi dell'epidemia Ebola sia a livello nazionale sia internazionale. Lo ricorda la Casa Bianca, sottolineando che Obama ha messo in evidenza come "nonostante i segnali di progresso in Liberia, sia necessario continuare a portare avanti gli sforzi" perché solo così sarà possibile assicurare che non ci saranno "ulteriori casi negli Stati Uniti".