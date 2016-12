Ebola, New York ordina quarantena

06:00 - I governatori di New York e del New Jersey hanno annunciato che i passeggeri in arrivo dopo contatti con malati di Ebola in Liberia, Guinea e Sierra Leone saranno messi in quarantena per 21 giorni. Di fatto il provvedimento riguarda tutto il personale medico di ritorno dai tre Paesi africani più colpiti. La misura è stata decisa dopo il ricovero del primo paziente di Ebola a New York, il medico Craig Spencer, tornato dalla Guinea.