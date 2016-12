8 ottobre 2014 Ebola, morto a Dallas il "paziente zero": fallita la cura sperimentale Inutile l'estremo tentativo di salvare il cittadino liberiano e primo caso di Ebola giunto negli Stati Uniti Tweet google 0 Invia ad un amico

20:28 - E' morto Thomas Eric Duncan, il cittadino liberiano malato di Ebola giunto negli Stati Uniti il 20 settembre e ricoverato al Texas Health Prtesbyterian Hospital di Dallas. Lo rende rende noto l'ospedale. Nel tentativo di guarirlo, Duncan era stato sottoposto a una costosa terapia da mille dollari l'ora a base di un farmaco sperimentale a cui la Food and Drugs Administration aveva dato il via libera solo per i casi di emergenza.

Thomas Duncan, 42 anni, "ha ceduto ad una malattia insidiosa, Ebola. Ha combattuto con coraggio in questa battaglia", afferma un comunicato diffuso dall'ospedale. Duncan aveva contratto il virus a Monrovia aiutando la figlia di una coppia di amici a recarsi in ospedale e quando ancora non aveva sintomi visibili era arrivato negli Stati Uniti, per una visita ad alcuni suoi parenti. Era stato soprannominato il "paziente zero" proprio perché è stato il primo caso di Ebola accertato negli Usa.



Una cura da 1.000 dollari l'ora - Le cure per il liberiano Thomas Duncan costavano mille dollari l'ora e, secondo gli esperti, il conto al Texas Health Presbyterian Hospital di Dallas potrebbe superare i 500mila dollari, compresi i costi per la sicurezza e per la decontaminazione della casa e degli oggetti utilizzati dall'uomo. Non si sa ancora chi pagherà il conto, ma il reverendo Jesse Jackson, arrivato a Dallas su richiesta della madre di Duncan, ha detto che il liberiano non ha un'assicurazione sanitaria che possa coprire i costi delle cure. E se dall'ospedale non commentano, un portavoce dell'Ambasciata liberiana a Washington afferma che "è troppo presto per prendere una decisione sul pagamento".



Banca Mondiale: virus potrebbe costare fino 32,6 mld - Il virus dell'Ebola rischia di presentare un conto salato. La Banca Mondiale stima che "se l'epidemia" si estenderà ad alcuni paesi vicini a quelli più colpiti - Sierra Leone, Liberia e Guinea -, l'impatto finanziario a livello regionale sarà di 32,6 miliardi di dollari entro la fine del 2015.



Cnn: "Sotto controllo passeggeri in arrivo da Africa" - Secondo quanto rivela la Cnn, negli aeroporti statunitensi, i passeggeri provenienti dai paesi dell'Africa occidentale, dove l'epidemia di Ebola è particolarmente diffusa, potrebbero essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Tra i paesi considerati nella cosiddetta 'zona Ebola' ci sono Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria.