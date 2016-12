19:22 - Il medico valdostano, proveniente dalla Sierra Leone, è atterrato a Malpensa. Lo riferisce Emergency, assicurando che "non presenta alcun sintomo di Ebola e sta bene". Il volontario della ong ha lavorato per un mese in un ospedale vicino a Freetown e "non è mai entrato in contatto con pazienti senza le protezioni, ha seguito tutti i protocolli di sicurezza internazionalmente fissati".