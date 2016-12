Ebola, malati subito contagiosi con trapianti e trasfusioni di sangue

"Il documento dell'Ecdc - spiega il direttore del Cnt, Nanni Costa - evidenzia come Ebola sia un problema di sanità pubblica ma avverte anche che un rischio contagio attraverso gli organi e il sangue non è escluso. Per questo è necessario prendere precauzioni nei settori trapianti e sangue".



"La trasmissione del virus attraverso un eventuale organo trapiantato è più diretta e immediata rispetto alla trasmissione del virus attraverso i fluidi corporei - continua Costa - Ciò significa che se una persona sospettata di essersi contagiata arriva dall'Africa senza alcun sintomo, questa persona non è contagiosa ma dovrà attendere 21 giorni per l'eventuale comparsa dei sintomi, ed è proprio dalla comparsa dei sintomi che diventerò infettiva per le altre persone. La stessa persona, se infettata, potrebbe però trasmettere il virus attraverso i suoi organi, in caso di donazione, o attraverso il sangue con le trasfusioni, ancora prima della comparsa dei sintomi".



No trasfusioni da persone a rischio Ebola - Sarà vietato donare il sangue anche per coloro che avessero eventualmente avuto contatti con persone a rischio Ebola provenienti dai paesi africani colpiti dall'epidemia. Lo ha detto il direttore del Centro Nazionale Sangue, Giuliano Grazzini, annunciano che lunedì sarà inviata una circolare in merito a tutti servizi trasfusionali sul territorio. Grazzini però rassicura: "Si tratta solo di una misura a fini precauzionali. I pericoli sono lontani e teorici".



Spagna, sta meglio l'infermiera malata - L'infermiera ausiliaria spagnola che lotta contro l'Ebola in un ospedale di Madrid sta meglio e ha ricominciato a parlare: è quanto si apprende da fonti dell'ospedale. Teresa Romero "sta meglio di ieri. Le sue condizioni sono migliorate durante la notte. E' cosciente e parla a volte, quando è di buon umore", ha detto la fonte che ha voluto mantenere l'anonimato.