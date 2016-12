Ebola, Italia stanzia 24 mln euro

L'Italia ha deciso di stanziare altri 24 milioni di euro nel 2015 per assistere le popolazioni nei Paesi colpiti da Ebola. Lo ha annunciato Fabio Cassese, vice direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo al ministero degli esteri, nel corso di una conferenza tenutasi al Palazzo di Vetro dell'Onu, a New York. Di questi 4 milioni saranno immediatamente stanziati per attività di emergenza in Sierra Leone.