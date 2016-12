Ebola, isolato Nord Sierra Leone

20:51 - La Sierra Leone ha annunciato di aver disposto l'isolamento immediato e per 5 giorni di tutta la regione del Nord, per bloccare la diffusione dell'epidemia di Ebola nel Paese. In alcune zone erano già in vigore disposizioni restrittive sugli spostamenti della popolazione. Il vice ministro dell'Informazione e Comunicazione, Theo Nicol, ha spiegato che la restrizione è stata decisa per "permetterci di avere una visione chiara della situazione".