Un dipendente norvegese di Medici senza frontiere (Msf) in missione in Sierra Leone è stato infettato dal virus Ebola e dovrà essere rimpatriato in Norvegia. Lo hanno annunciato l'organizzazione e le autorità sanitarie norvegesi. L'identità della persona malata non è stata ufficialmente resa nota, ma una fonte medica locale ha rivelato all'agenzia di stampa Afp che "si tratta di una donna di 30 anni, medico".