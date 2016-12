Ebola, infermiera spagnola infettata: è il primo caso di contagio in Europa

00:03 - Un'infermiera spagnola di Madrid è stata infettata dall'Ebola. Lo scrive El Paìs, precisando che si tratta del primo caso di contagio in Europa. La donna curò il missionario Manuel Garcia Viejo, morto il 26 settembre all'ospedale Carlos III dopo aver contratto il virus in Sierra Leone. E' risultata positiva ai primi due test.

E' il terzo caso di Ebola trattato in Spagna (i due primi infetti, che avevano contratto il morbo in Africa, sono deceduti), ma il primo contratto in Spagna e in Europa. La donna è ricoverata in un ospedale di Alcorcon.



Sierra Leone, infettato medico norvegese - Un dipendente norvegese di Medici senza frontiere (Msf) in missione in Sierra Leone è stato infettato dal virus Ebola e dovrà essere rimpatriato in Norvegia. Lo hanno annunciato l'organizzazione e le autorità sanitarie norvegesi. L'identità della persona malata non è stata ufficialmente resa nota, ma una fonte medica locale ha rivelato all'agenzia di stampa Afp che "si tratta di una donna di 30 anni, medico".



Obama: molti Paesi fanno poco - "Alcuni grandi Paesi non stanno ancora facendo abbastanza nella lotta all'ebola". E' la denuncia del presidente americano, Barack Obama, che lancia un appello ai leader mondiali "perché tutti facciano di più". Obama ha affermato che gli Usa lavoreranno per sviluppare ulteriori e più efficaci protocolli nella lotta al virus, rafforzando il controllo dei passeggeri sia negli Stati Uniti che Oltreoceano.