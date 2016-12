Ebola: infermiera infetta a Dallas, il suo cane non sarà soppresso

11:38 - Non sarà abbattuto il cane di Nima Pham, l’infermiera di Dallas che ha contratto il virus Ebola mentre curava un paziente infetto. Il King Charles Spaniel sarà tenuto al sicuro in attesa di trovare il posto adatto a monitorare il suo stato di salute. L'animale rimane nell’appartamento della padrona, che è stato opportunamente decontaminato.

La decontaminazione - Il cagnolino ha ricevuto cibo e acqua, mentre una squadra specializzata in materiali pericolosi si occupava della decontaminazione e della messa in sicurezza dell’appartamento dell’infermiera. Nell’appartamento è stata lasciata una luce per il cane.

“Stiamo lavorando per trovare il luogo migliore per prenderci cura dell’animale e controllare il suo stato di salute”, ha dichiarato il dottor David Lakey, Commissario alla Salute in Texas, intervenuto in conferenza stampa al U.S Centers for Disease Control and Prevention.



Il precedente spagnolo - Un cane molto più fortunato di Excalibur, il cagnolino dell’infermiera spagnola ammalatasi in circostanze simili a quelle della sua collega di Dallas, che è stato sottoposto a eutanasia per il timore che potesse diffondere il contagio.



Le autorità sanitarie locali hanno dichiarato che c’erano prove che l’animale rappresentasse un rischio per la salute pubblica, ma la decisione ha ugualmente suscitato aperte condanne e proteste da parte degli animalisti.