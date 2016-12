02:00 - E' guarito ed è tornato dalla sua famiglia il paziente affetto da Ebola ricoverato a Francoforte, in Germania. Dopo sette settimane nella stazione di isolamento della clinica universitaria, l'uomo, un medico, è stato dimesso. Il paziente aveva lavorato per un'organizzazione umanitaria italiana ed era rimasto contagiato in Sierra Leone. Al suo arrivo nell'istituto, i medici avevano definito critiche le sue condizioni.