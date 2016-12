24 ottobre 2014 Ebola, guarite le infermiere Usa contagiate L'abbraccio con Obama alla Casa Bianca Nina Pham aveva contratto il virus assistendo il liberiano Thomas Duncan, il paziente zero degli Stati Uniti. La donna è stata ricevuta dal presidente americano Tweet google 0 Invia ad un amico

21:52 - Nina Pham, la prima infermiera contagiata da Ebola a Dallas, in Texas, è stata dimessa e ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. La giovane è stata ricevuta alla Casa Bianca nello studio ovale. Obama, che non ha preso precauzioni in vista dell'incontro, ha abbracciato la ragazza. La Pham non ha più il virus nel suo organismo: era stata contagiata in ospedale dal liberiano Thomas Duncan. Dichiarata guarita anche la seconda infermiera.