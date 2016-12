17:51 - La giovane infermiera di Medici senza frontiere contaminata dal virus Ebola in Liberia è guarita e ha lasciato l'ospedale militare francese in cui era ricoverata. Lo ha annunciato in una nota il ministro della Salute francese, Marisol Touraine, aggiungendo che la donna, rimpatriata in Francia il 19 settembre scorso, è stata "sottoposta a cure sperimentali" tra cui il siero antivirale giapponese a base di Favipiravir.