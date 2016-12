Ebola, dimesso paziente ad Amburgo

14:47 - Il paziente affetto da Ebola, ricoverato cinque settimane fa ad Amburgo, è stato dimesso. Stando al policlinico universitario Eppendorf le sue condizioni "sono buone e non è più contagioso da molti giorni". L'uomo, originario del Senegal, si era ammalato nel corso della sua attività in un laboratorio in Sierra Leone. Venerdì è arrivato in Germania, a Francoforte, un secondo paziente affetto dal virus, in condizioni molto critiche.