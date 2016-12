Ebola, decine di controlli in Texas tra le persone a contatto con il contagiato

13:15 - E' salito ad almeno 100 il numero delle persone che in Texas in queste ore vengono strettamente monitorate a causa di una loro possibile esposizione al virus dell'Ebola. Sotto controllo sono le persone che hanno avuto un contatto col paziente liberiano ricoverato a Dallas. Solo un gruppo ristretto, i familiari del paziente e i medici e paramedici, è stato messo in isolamento.

Intando United Airlines, la compagnia aerea su cui ha viaggiato Thomas Duncan su due dei tre voli che lo hanno portato negli Stati Uniti, sta cercando di contattare gli oltre 400 passeggeri dei due aerei su cui l'uomo ha viaggiato la scorsa settimana.



Secondo la compagnia nessun viaggiatore è a rischio, ma si stanno prendendo misure per un eccesso di prudenza. Duncan non aveva sintomi nei giorni del volo. La linea aerea non parla dei passeggeri che hanno volato sui jet usati da Duncan dopo il suo approdo negli Usa.



Liberia, contagiato cameraman Usa - Un cameraman freelance americano impiegato dalla Nbc News in Liberia è risultato positivo al test dell'Ebola e sarà rimpatriato negli Usa per cure mediche con un volo privato. E' stata la stessa Nbc ha diffondere la notizia, aggiungendo che il cameraman, di cui non riferisce il nome su richiesta della sua famiglia, ha 33 anni: ha avvertito i sintomi della malattia ieri ed è risultato positivo al test poco più di 24 ore dopo.