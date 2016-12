19:00 - "Non c'è motivo di allarme. Il virus Ebola è una malattia che non si prende facilmente". Lo ha detto il sindaco di New York Bill De Blasio in una conferenza stampa convocata all'indomani del primo caso diagnosticato nella Grande Mela. Il medico Craig Spencer, tornato 10 giorni fa dalla Guinea dove era stato a contatto con malati di Ebola, è risultato positivo al virus.