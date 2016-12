11:44 - L'Agenzia di salute pubblica della Catalogna ha attivato il protocollo per un sospetto caso di ebola per un paziente ricoverato all'ospedale Clinic di Barcellona. Si tratta di un uomo di 48 anni, originario di Andorra, che di recente ha trascorso una settimana in Guinea Conakry e oltre un mese in Sierra Leone. Il paziente è giunto ieri in Spagna, dove è già stato sottoposto a un primo test.