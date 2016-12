23:39 - Il bambino di 5 anni ricoverato al Bellevue Hospital di New York è risultato negativo al test dell'Ebola. Lo afferma il portavoce del New York City Health and Hospitals Corporation. Il bambino ha trascorso un mese in Guinea con la famiglia ed è rientrato a New York sabato scorso, quando ha iniziato a mostrare sintomi del virus.