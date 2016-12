23:19 - Non ce l'ha fatta la bambina di due anni individuata come primo caso di Ebola in Mali. Lo ha riferito una fonte dell'ufficio del primo ministro dello stato dell'Africa occidentale. La piccola, secondo quanto riferito dall'Oms, avrebbe compiuto un viaggio in autobus con la nonna dalla Guinea al Mali, dopo essere già stata colpita dal virus ed essendo quindi contagiosa.