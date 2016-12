Ebola, a NY medico positivoDue lombardi in quarantena

24 ottobre 2014 Ebola, a NY medico positivo

12:34 - E' risultato positivo all'Ebola Craig Spencer, il medico tornato 10 giorni fa dalla Guinea dove era stato a contatto con malati, e ricoverato in un ospedale di New York. Il sindaco della città, Bill De Blasio ha detto che "non ci sono ragioni di allarme, Ebola non si comunica con contatti casuali, è difficile contrarla in metropolitana". Intanto anche il presidente Obama è stato informato degli ultimi sviluppi del caso.

Nonostante le parole tranquillizzanti del sindaco De Blasio è chiaro che il primo caso di ebola in una delle metropoli più densamente popolate del mondo alza automaticamente il livello della paura tra la gente. Craig Spencer, un medico del New York Presybterian, l'ospedale affiliato alla Columbia University, è rimasto contagiato al rientro dall'Africa, dopo una missione con l'organizzazione umanitaria Doctors Without Borders.



Il medico aveva lasciato 10 giorni fa la Guinea e due giorni fa aveva cominciato ad accusare malessere e stanchezza. E' stato ricoverato d'urgenza giovedì mattina al Bellevue Hospital, il centro sanitario di Midtown Manhattan attrezzato per ricevere pazienti altamente contagiosi. Ed subito è partita la caccia a tutte le persone che sono state in contatto col paziente negli ultimi giorni. Sarebbero almeno quattro, tra cui la fidanzata e l'autista di un auto Uber presa dal malato per rientrare a Manhattan da Williamsburg, dove si era recato mercoledi' sera per giocare a bowling.



Il presidente Barack Obama è stato informato, a New York è in arrivo il team d'azione rapida del Center for Desease Control and Prevention (Cdc), la massima autorità sanitaria negli Usa, per fronteggiare la possibile emergenza. Il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, si è allineato alla posizione di De Blasio, invitando la gente a stare calma: "Dallas non era preparata - ha detto -, noi siamo pronti".



New York aveva già avuto nei giorni scorsi un paio di casi sospetti di Ebola, ma per fortuna in tutti i precedenti ricoveri al Bellevue i timori di contagio si erano rivelati infondati. L'appartamento della 147/a strada dove Spencer vive è stato messo sotto sigilli e così la sala bowling di Brooklyn dove ieri si era recato il contagiato. Il medico, che ha 33 anni, è stato ricoverato con la febbre alta, nausea e altri disturbi gastrointestinali. I sintomi non c'erano fino a mercoledì, mentre il medico girava la città, nessun problema dunque per la metropoli, perché Ebola diventa contagiosa solo dopo essere diventata sintomatica..



Quarantena anche in Lombardia - Due persone sono state rimpatriate, in Lombardia, perché sospettate di essere state esposte oltre il dovuto al contagio del virus Ebola durante una missione umanitaria in Africa. Lo riporta il Corriere della Sera che racconta le giornate dei due da quando sono rientrati in casa, sotto controllo sanitario, una sorta di quarantena a scopo precauzionale.



Sono un chirurgo sessantenne e un'ostetrica trentenne, che hanno lavorato da giugno alla settimana scorsa con l'associazione 'Cuamm medici con l'Africa' a Pujeun, in Sierra Leone, uno dei tre paesi piu' colpiti dall'epidemia. Durante il lavoro, per una violazione dei protocolli sanitari non imputabile a loro, sarebbero rimasti esposti al rischio. Per questo ora dovranno rimanere chiusi in casa fino ai primi di novembre.



Mali, primo contagio d'Ebola - Intanto dal Mali è arrivato l'annuncio del ministero della Sanità del primo caso confermato di Ebola nel Paese. Si tratta di una bimba di 2 anni giunta dalla confinante Guinea. Tutte le persone che hanno avuto contatti con la bambina sono state messe in quarantena.