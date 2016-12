Easyjet perde la causa contro due hostess: non voleva che allattassero durante l'orario di lavoro

Le donne - consigliate dai propri medici di base - si sono rivolte al sindacato Unite Union che ha preso in carico il caso, chiedendo alla compagnia un massimo di otto ore per Cynthia e Sara. Anche in questo caso, però, le due non avrebbero potuto allattare in aereo, durante il volo. Ma Esayjet non accettava di dare loro solo mansioni da hostess di terra, per "il loro bene", dato che - ha dichiarato la compagnia - stando in aeroporto è più probabile che sforassero con l'orario a causa di ritardi imprevisti.



Secondo quanto riportato dall'Unione, Easyjet avrebbe voluto far lavorare Cynthia e Sara 12 ore: un gran pericolo per le donne, secondo l'associazione, perché avrebbero potuto riscontrare dolori e mastiti.



Dopo varie azioni legali, la compagnia ha concesso alle donne di lavorare come hostess di terra per sei mesi, dopodichè sarebbero dovute tornare a volare. Ma anche in questo caso l'Union non ha accettato: dare una limitazione all'allattamento, a detta loro, non è salutare e, soprattutto, la decisione spetta alla madre. In tribunale il comportamento della compagnia aerea è stato considerato discriminatorio. Le donne hanno quindi ottenuto di poter lavorare come hostess da terra - finchè lo vorranno - e orari di lavoro ridotti.



La vittoria di Cynthia e Sara può essere un significativo risultato per tutte le altre donne che desiderano allattare i loro bambini anche durante le ore di lavoro, senza dover essere costrette a smettere.