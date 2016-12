16 ottobre 2014 E' un albero ma sembra un sex toy: l'arte di McCarthy divide Parigi L'installazione dovrebbe rappresentare un abete natalizio. Ma per i parigini assomiglia più a qualcos altro. E i cattolici tradizionalisti francesi accusano l'artista di aver "umiliato" la Ville Lumiere Tweet google 0 Invia ad un amico

19:13 - Per l'artista che l'ha realizzato, Paul McCarthy, è un "emblematico albero di Natale della cultura occidentale". Per i parigini che l'hanno visto spuntare in Place Vendome, dove sorge anche la colonna napoleonica costruita sul modello della Colonna Traiana di Roma, sembra più che altro un sex toy. E così nella capitale francese è scoppiata la polemica, con i cattolici tradizionalisti che parlano di Parigi "umiliata".

Intitolata "Tree", albero, la scultura contemporanea è alta 24,4 metri ed è colorata di verde (le luci natalizie verranno aggiunte in seguito). Per gli organizzatori l'opera "fa riferimento alla scultura moderna e all'emblematico albero di Natale della cultura occidentale, si erge in tutta la sua immensità per annunciare la presenza dell'artista a Parigi" per l'apertura della mostra su McCarthy al museo della Monnaie.



Il movimento tradizionalista cattolico "Le printemps francais", però, punta il dito contro la scultura, e accusa l'artista di aver "sfigurato" Place Vendome e di aver "umiliato" Parigi.