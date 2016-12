E' partito Ansa Latina, il sito in spagnolo che parla del mondo

E' online la nuova iniziativa editoriale di Ansa per quanto riguarda l'informazione internazionale. Nasce infatti "Ansa Latina", il nuovo sito dell'agenzia in spagnolo realizzato nella redazione di Buenos Aires in coordinamento con gli uffici del primo ente di informazione italiano in America Latina. Il portale si affianca ad "Ansa Brasil", versione in portoghese prodotta dalla redazione dell'Ansa di San Paolo, e segna il rafforzamento del ruolo dell'azienda in un'area strategica per la politica e l'economia dell'Europa e dell'Italia.

L' Ansa è in America Latina da 60 anni ed è l'unica testata italiana ad avere una copertura in tutti i maggiori Paesi del continente. I tradizionali notiziari in spagnolo e in portoghese dell'agenzia sono infatti una delle principali fonti utilizzate da tutti i media latinoamericani.



Ansa Latina va a potenziare il sistema e vuole essere il punto di riferimento per il nuovo giornalismo multimediale e per i lettori di lingua spagnola. Sarà un sito internazionale con un'ampia visione globale, grazie al collegamento tra gli uffici Ansa di tutti i maggiori Paesi del mondo, ma avrà un' attenzione particolare agli eventi latino americani ed una chiave di lettura europea ed italiana.



Proprio i legami tra l'Italia e l'America Latina saranno centrali nel racconto del nuovo sito. I rapporti politici e le relazioni economiche saranno seguite con grande attenzione sulla base dei rapporti culturali tra il nostro Paese e quelli del nuovo mondo.



In questo senso, al di là della quotidiana copertura giornalistica, il sito sarà uno strumento di ulteriore conoscenza e di scambio tra Italia e America Latina in un momento in cui gli scambi commerciali stanno ripartendo con forza.