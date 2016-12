E' morto all'età di 93 anni l'ex segretario generale dell'Onu Boutros Ghali

L'ex segretario generale dell' Onu Boutros Boutros-Ghali è morto all'età di 93 anni. Ad annunciarlo è stato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il diplomatico egiziano, nato a Il Cairo il 14 novembre 1922, è stato il numero uno del Palazzo di vetro dal 1992 al 1996 . E' stato anche vice ministro degli Esteri in Egitto. Ban Ki-moon : "Un leader memorabile, ha portato profonda esperienza in un periodo particolarmente turbolento".

Nato in una importante e influente famiglia coopta de Il Cairo - il nonno è stato primo ministro dal 1908 a quando, nel 1910, fu assassinato - Boutros-Ghali è stato il sesto segretario generale dell'Onu. Durante il suo mandato ha fatto fronte a numerose crisi internazionali, dalla dissoluzione della Jugolsavia al genocidio in Ruanda. Poi lasciò il posto a Kofi Annan.



Boutros-Ghali è deceduto all'ospedale Al Salam di Giza. A dare l'annuncio della scomparsa è stato l'ambasciatore venezuelano Rafael Ramirez, che ha la presidenza di turno dei Quindici, all'inizio della riunione sulla crisi umanitaria in Yemen. Ramirez ha chiesto ai membri di alzarsi per un minuto di silenzio.



Bokova: "E' stato artigiano della pace" - "Immensa tristezza" è stata espressa dalla direttrice generale dell'Unesco, Irina Bokova. La candidata alla successione dell'attuale segretario, Ban Ki-moon, ha definito Boutros-Ghali "un artigiano della pace".