E' morto Adnan Khashoggi: nel 1980 divenne l'uomo più ricco del mondo

L'ascesa economica - Nato alla Mecca dove il padre era medico della famiglia reale saudita, Khashoggi divenne ben presto un uomo d'affari nel settore delle costruzioni. Fondò la Triad Holding Company e, sfruttando le ottime relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti, realizzò diverse speculazioni immobiliari in America, compresa la costruzione del Triad Center di Salt Lake City nello Utah. Fallita la compagnia, spostò i suoi interessi nel commercio d'armi entrando come broker nella Lockheed, dalla quale ricevette negli anni Settanta commissioni per un valore di poco superiore ai 100 milioni di dollari. Reinvestì il denaro creando altre compagnie in Svizzera e Liechtenstein e, a inizio anni Ottanta, piombò in cima alla lista degli uomini più ricchi del pianeta con un patrimonio stimato di 40 miliardi di dollari. Creò anche molte iniziative umanitarie soprattutto in favore dei bambini nelle zone di guerra.



Guai giudiziari - Nel 1989 Khashoggi venne travolto da alcuni guai giudiziari e finì in carcere per ricettazione di opere d'arte con l'accusa di aver acquistato dall'allora presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, diversi quadri di proprietà del museo di Manila. Venne assolto ma fu comunque costretto a vendere tutte le proprietà compreso lo yacht Nabila, utilizzato nel film di James Bond "Mai dire mai" con Sean Connery. L'imbarcazione, la più grande e lussuosa dell'epoca, venne ceduta al Sultano del Brunei e passò nelle mani anche dell'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.



Lascia due mogli - L'anno scorso Khashoggi fu colpito da un ictus cerebrale che lo costrinse sulla sedia a rotelle. Lascia due mogli, sposate con rito musulmano: l'italiana Laura Biancolini, convertita all'Islam con il nome di Lamia e l'iraniana Shahpari Zanganeh. La prima moglie, l'inglese Sandra Daly, volle il divorzio quando, nel 1980, Adnan si innamorò di Lamia. Era lo zio di Dodi Al-Fayed, imprenditore egiziano tragicamente scomparso nel 1997 in un incidente stradale insieme a Lady Diana,