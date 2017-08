E' morto a 85 anni lo storico francese Max Gallo

E' morto all'età di 85 anni lo storico e scrittore francese Max Gallo. Noto per la sua grande passione per la storia della Francia, ha pubblicato decine di libri. Figlio di immigrati italiani, è stato a lungo impegnato in politica, dove faceva parte dell'entourage di Francois Mitterrand. Portavoce del terzo governo di Pierre Mauroy, ha creato il Movimento dei cittadini prima di annunciare il suo sostegno a Nicolas Sarkozy.