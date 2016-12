E' guarita l'infermiera spagnola infettata dal virus dell'Ebola

21:40 - L'infermiera spagnola Teresa Romero, che era stata infettata dal virus dell'Ebola, secondo fonti ospedaliere non ha più traccia della malattia. La 44enne era stata la prima persona a essere colpita al di fuori dell'Africa, e secondo l'ospedale Carlos III di Madrid, dove la donna è ricoverata dal 6 ottobre, il test condotto domenica "è risultato negativo".

La cautela è comunque d'obbligo. Se anche un secondo test darà risultato negativo, il caso potrà dichiararsi praticamente chiuso, ma non per questo la paziente potrà essere dimessa. La Romero ha infatti una grave infezione ai polmoni e solo tre giorni fa ha ricominciato a mangiare. La donna, dicono i medici citati da El Pais, dovrà restare in osservazione per altre tre settimane per esser certi che non abbia una ricaduta (il virus Ebola ha un'incubazione che dura 21 giorni) e solo se l'infezione non si riprodurrà la donna potrà esser dichiarata completamente guarita.